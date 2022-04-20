Российские ПВО сбили украинский вертолет Ми-8

ВКС России в течение дня поразили 73 военных объекта Украины, в том числе два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в Донбассе. Об этом сообщил в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Фото: ТАСС ТАСС

"Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России в течение дня поражены 73 военных объекта Украины. Среди них два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Шевченко и Комар Донецкой Народной Республики", - сказал Конашенков.

Видео дня

Кроме того, ракетные войска Сухопутных войск ВС РФ в течение дня поразили семь объектов вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Ракетными войсками в течение дня нанесены удары по четырем пунктам управления, складу боеприпасов и местам сосредоточения живой силы противника в районах Новая Дмитровка, Высокий", - сказал Конашенков.

Также он сообщил, что высокоточными ракетами нанесены удары по 12 украинским военным объектам, в том числе по двум пунктам управления ВСУ, уничтожены свыше 150 националистов.

"Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России нанесены удары по 12 украинским военным объектам. Поражены два пункта управления украинских войск в населенных пунктах Гусаровка и Андреевка, три района сосредоточения живой силы и украинской военной техники в Архангеловке, Краматорске и Селидово", - заявил Конашенков.

По словам официального представителя Минобороны России, также было уничтожено шесть опорных пунктов формирований националистов в районе Попасной.

"В результате ударов уничтожены более 150 националистов, 5 установок реактивной системы залпового огня и восемь единиц бронетехники. Также в районе населенного пункта Языково уничтожен зенитный ракетный комплекс "Оса-АКМ", - добавил он.

Кроме того, российские средства ПВО сбили украинский вертолет Ми-8 и два беспилотных летательных аппарата (БЛА).

"Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Коровий Яр сбит украинский вертолет Ми-8. Также над населенными пунктами Изюм и Новобогдановка сбиты два украинских БЛА", - сказал Конашенков.

Официальный представитель Минобороны сообщил, что ВС РФ с начала проведения специальной военной операции на Украине уничтожили 498 беспилотных летательных аппаратов и 2 397 танков, бронемашин ВСУ, а также 261 установку реактивных систем залпового огня.