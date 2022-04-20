Bloomberg раскрыл схему поставок тяжелого вооружения из ФРГ на Украину

Германия не будет передавать тяжелое вооружение Украине напрямую. Вместо этого она поставит его странам Восточной Европы, которые готовы отправить на Украину технику советских времен. Об этом сообщает Bloomberg.

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Источник агентства в правительстве ФРГ объяснил, что украинским военным требуется время, чтобы освоить обращение с современной европейской техникой, тогда как советское вооружение они знают и обучены с ним работать.

В настоящее время власти Германии ведут переговоры с восточноевропейскими союзниками по НАТО об участии в этой схеме.

Источник сообщил, что Берлин также собирается поставить Украине боеприпасы для самоходных артиллерийских установок PzH 2000 (Panzerhaubitze 2000), которые на Украину отправляют Нидерланды. Кроме того, Германия проведет инструктаж для украинских военных. Тренинги пройдут на территории ФРГ и Польши.