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1 час назад

Bloomberg раскрыл схему поставок тяжелого вооружения из ФРГ на Украину

Вероника Полынина

Германия не будет передавать тяжелое вооружение Украине напрямую. Вместо этого она поставит его странам Восточной Европы, которые готовы отправить на Украину технику советских времен. Об этом сообщает Bloomberg.

Bloomberg раскрыл схему поставок тяжелого вооружения из ФРГ на Украину
Фото: ReutersReuters

Источник агентства в правительстве ФРГ объяснил, что украинским военным требуется время, чтобы освоить обращение с современной европейской техникой, тогда как советское вооружение они знают и обучены с ним работать.

В настоящее время власти Германии ведут переговоры с восточноевропейскими союзниками по НАТО об участии в этой схеме.

Источник сообщил, что Берлин также собирается поставить Украине боеприпасы для самоходных артиллерийских установок PzH 2000 (Panzerhaubitze 2000), которые на Украину отправляют Нидерланды. Кроме того, Германия проведет инструктаж для украинских военных. Тренинги пройдут на территории ФРГ и Польши.

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Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия почти исчерпала количество оружия, которое могла бы поставить Киеву из своих запасов, однако продолжит поддерживать Украину финансами и вооружением. Шольц отметил, что среди оружия, которое необходимо Украине в ближайшее время, — противотанковые и противовоздушные средства. По его словам, Германия предоставит необходимые деньги для их покупки.

Армия,Олаф Шольц,НАТО,
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