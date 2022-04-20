Минобороны сообщило об успешном пуске «Сармата»

«На космодроме «Плесецк» из шахтной установки проведен успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», - говорится в сообщении ведомства.

Расчетные характеристики подтверждены на всех этапах полета, учебные боевые блоки приземлились в заданном районе на Камчатке.