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10 минут назад

Минобороны сообщило об успешном пуске «Сармата»

Вероника Полынина

Министерство обороны России сообщило об успешном пуске межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», передает РИА «Новости».

«На космодроме «Плесецк» из шахтной установки проведен успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», - говорится в сообщении ведомства.

Расчетные характеристики подтверждены на всех этапах полета, учебные боевые блоки приземлились в заданном районе на Камчатке.

В Минобороны выразили уверенность, что ракета «Сармат», являющаяся самой мощной ракетой с наибольшей дальностью поражения целей, значительно усилит боевую мощь Российской Федерации.

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Президенту России Владимиру Путину доложили о состоявшемся пуске «Сармата». Глава государства поздравил армию с успешным испытанием ракеты.

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