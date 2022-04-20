Передавшие Украине советскую технику страны ЕС получат современные танки

Берлин намерен предоставить современные танки европейским странам, которые выразили готовность поставить старую технику Украине. Об этом сообщает источник Bloomberg в немецком правительстве.

Фото: EPA/MARKIIAN LYSEIKO/ТАСС EPA/MARKIIAN LYSEIKO/ТАСС

По данным журналистов, ФРГ собирается предоставить современные танки странам Евросоюза, которые отправили Вооруженным силам Украины военную технику советских времен. В Берлине отметили, что именно такой техникой умеют управлять украинские бойцы.