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16 минут назад

Bloomberg: передавшие Украине советскую технику страны ЕС получат современные танки из ФРГ

Слово и Дело

Берлин намерен предоставить современные танки европейским странам, которые выразили готовность поставить старую технику Украине. Об этом сообщает источник Bloomberg в немецком правительстве.

Передавшие Украине советскую технику страны ЕС получат современные танки
Фото: EPA/MARKIIAN LYSEIKO/ТАССEPA/MARKIIAN LYSEIKO/ТАСС

По данным журналистов, ФРГ собирается предоставить современные танки странам Евросоюза, которые отправили Вооруженным силам Украины военную технику советских времен. В Берлине отметили, что именно такой техникой умеют управлять украинские бойцы.

Ранее также сообщалось, что Германия планирует отправить на Украину боеприпасы для норвежской самоходной артиллерийской установки PzH 2000 (Panzerhaubitze 2000).

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