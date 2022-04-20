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20 минут назад

Кадыров сообщил о взятии нескольких населенных пунктов

Газета.Ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о взятии чеченскими бойцами и военнослужащими Луганской Народной Республики (ЛНР) в ходе спецоперации на Украине населенных пунктов Каменная и Старая Краснянка, он сообщил об этом в своем Telegram.

Кадыров сообщил о взятии нескольких населенных пунктов
Фото: ТАССТАСС

По словам Кадырова, операцию удалось провести без жертв, украинские формирования покинули данные населенные пункты в спешке.

Глава Чечни отметил, что в ближайшее время военнослужащим предстоит разминировать населенные пункты и организовать гуманитарную помощь для местного населения.

Ранее Кадыров сообщил о зачистке завода "Азовстали", расположенного в Мариуполе, от украинских националистов. Он подчеркнул, что мощное предприятие "азовские вурдалаки" превратили в "приличный укрепленный район".

Командир украинских морпехов на «Азовстали» отказался сдаваться

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи глав ДНР ЛНР. Украина разорвала с Россией дипломатические отношения. "Газета.Ru" ведет хронику событий.

Армия,Рамзан Кадыров,Владимир Путин,
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