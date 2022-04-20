Кадыров сообщил о взятии нескольких населенных пунктов

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о взятии чеченскими бойцами и военнослужащими Луганской Народной Республики (ЛНР) в ходе спецоперации на Украине населенных пунктов Каменная и Старая Краснянка, он сообщил об этом в своем Telegram.

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По словам Кадырова, операцию удалось провести без жертв, украинские формирования покинули данные населенные пункты в спешке.

Глава Чечни отметил, что в ближайшее время военнослужащим предстоит разминировать населенные пункты и организовать гуманитарную помощь для местного населения.

Ранее Кадыров сообщил о зачистке завода "Азовстали", расположенного в Мариуполе, от украинских националистов. Он подчеркнул, что мощное предприятие "азовские вурдалаки" превратили в "приличный укрепленный район".