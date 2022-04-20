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1 час назад

СМИ: ВСУ покидают «треугольник» подконтрольных Киеву городов

Рамблер

Украинские войска покидают «треугольник» — район Рубежного, Северодонецка и Лисичанска. Об этом в своем Telegram-канале сообщает «ЛуганскИнформЦентр» со ссылкой на одного из военнослужащих, который находится на данной территории.

ВСУ покидают «треугольник» подконтрольных Киеву городов
Фото: ReutersReuters

Напомним, что Лисичанск и Северодонецк оставались единственными городами, которые подконтрольны Киеву в этом Районе.

«Не буду говорить пока где, что и как, чтобы не раскрывать оперативную обстановку тактическую. То есть очень большая надежда есть, что будет как по Кременной. Они просто ушли и все», — подчеркнул источник.

Напомним, что ранее силы Луганской народной республики освободили город Кременная, который расположен в Северодонецком районе. По словам официального представителя оборонного ведомства ЛНР Ивана Филипоненко, националисты покидали его в спешке, бросив позиции и бронетехнику.

Также подразделения народной милиции завершали зачистку Попасной и Рубежного. Под контролем Киева оставались только Североднецк и Лисичанск.

Иван Филипоненко,
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