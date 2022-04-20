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16 минут назад

Командир украинских морпехов на «Азовстали» отказался сдаваться

Lenta.ru

Командир украинских морпехов, заблокированных на металлургическом комбинате «Азовсталь» в Мариуполе, заявил, что он и его солдаты не сдадутся. О своем отказе сложить оружие он сообщил в видеообращении, пишет The Washington Post.

Командир украинских морпехов на «Азовстали» отказался сдаваться
Фото: ТАССТАСС

Майор Сергей Волына, командир 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ), находящейся на «Азовстали», отметил, что его солдаты продолжат «вести боевые действия и выполнять боевые задачи до тех пор, пока мы их не решим».

Волына обратился к мировым лидерам, в частности президенту США Джо Байдену, с призывом провести эвакуацию в третьи страны и обеспечить безопасность солдатам ВСУ и мирным жителям, покидающим Мариуполь. По его словам, сложилась тяжелая ситуация, на заводе находятся более 500 раненых украинцев, сотни мирных жителей, лекарства отсутствуют.

«Мы очень надеемся, что президент Байден нас услышит и поможет урегулировать ситуацию. Мы считаем, что это один из немногих людей, которые действительно могут повлиять и решить эту ситуацию в короткие сроки», — сказал Волына.

Командир бригады отказался назвать число украинских военных на заводе, среди которых бойцы националистического батальона «Азов», военнослужащие Национальной гвардии Украины, а также полицейские и пограничники.

Кадыров рассказал о зачистке «Азовстали»

Ранее стало известно, что в бункере на территории завода «Азовсталь» находятся как минимум 200 мирных жителей, в том числе маленькие дети и старики. О числе гражданских рассказали мирные жители, которые вышли из подвалов домов, находящихся у проходной завода. Кроме того, российские источники сообщали о выходе с территории завода 35 украинских морских пехотинцев.

20 апреля Вооруженные силы России снова призвали украинских боевиков и иностранных наемников, заблокированных в Мариуполе, с 14:00 20 апреля прекратить боевые действия и сложить оружие.

Армия,Джозеф Байден,
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