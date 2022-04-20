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50 минут назад

ВС Германии выступили против поставок Украине тяжелого вооружения

Lenta.ru

Заместитель генерального инспектора бундесвера (вооруженных сил ФРГ) Маркус Лаубенталь выступил против дополнительных поставок Украине тяжелого оружия, так как Берлин сам нуждается в таких системах вооружений. Об этом сообщает ZDF.

ВС Германии выступили против поставок Украине тяжелого оружия
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Представитель вооруженных сил (ВС) Германии отверг претензии посла Украины в ФРГ Андрея Мельника, заявившего, что немецкая сторона могла бы направить Киеву 100 боевых машин пехоты «Мардер», которые используются для обучения.

«Чтобы управлять вооруженными силами, а также обучать новых военнослужащих, нам нужны системы вооружений», — указал Лаубенталь.

Он высказался против передачи машин, так как у бундесвера в случае необходимости не останется техники для помощи силам быстрого реагирования НАТО. «Это значительно ослабит обороноспособность», — заключил он.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что возможности бундесвера в поставках оружия Украине практически исчерпаны, дальнейшие поставки вооружения обеспечит военно-промышленный комплекс (ВПК) Германии. Он отметил, что власти сделали возможной закупку Киевом вооружения из немецкой военной промышленности.

Армия,Оружие,Андрей Мельник,Олаф Шольц,НАТО,
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