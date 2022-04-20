ЛНР: Киев вывозит генералов ВСУ с востока Украины

В ЛНР заявили, что украинские власти начали вывозить командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) из зоны боевых действий. Об этом сообщает ТАСС.
Представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил, что из населенного пункта Золотое вертолетом эвакуировали украинского генерала и местных чиновников, передает «Луганский информационный центр».
«Понимая неизбежность наступления войск Народной милиции ЛНР на населенный пункт Золотое, вертолетом был вывезен генерал ВСУ, а также администрация города, которая была замешана в преступных схемах боевиков Украины», - заявил Филипоненко.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил 19 апреля, что на востоке Украины начинается вторая фаза боевых действий.
«Операция <…> направлена, как уже было объявлено с самого начала, на полное освобождение Донецкой и Луганской республик. Эта операция продолжится, следующая фаза этой операции начинается. Я уверен, что это будет очень важный момент всей специальной операции», - сказал министр.