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1 час назад

ЛНР: Киев вывозит генералов ВСУ с востока Украины

Мария Иванова

В ЛНР заявили, что украинские власти начали вывозить командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) из зоны боевых действий. Об этом сообщает ТАСС.

ЛНР: Киев вывозит генералов ВСУ с востока Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил, что из населенного пункта Золотое вертолетом эвакуировали украинского генерала и местных чиновников, передает «Луганский информационный центр».

«Понимая неизбежность наступления войск Народной милиции ЛНР на населенный пункт Золотое, вертолетом был вывезен генерал ВСУ, а также администрация города, которая была замешана в преступных схемах боевиков Украины», - заявил Филипоненко.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил 19 апреля, что на востоке Украины начинается вторая фаза боевых действий.

«Операция <…> направлена, как уже было объявлено с самого начала, на полное освобождение Донецкой и Луганской республик. Эта операция продолжится, следующая фаза этой операции начинается. Я уверен, что это будет очень важный момент всей специальной операции», - сказал министр.

Армия,Иван Филипоненко,Сергей Лавров,МИД России,
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