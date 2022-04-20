ЛНР: Киев вывозит генералов ВСУ с востока Украины

«Операция <…> направлена, как уже было объявлено с самого начала, на полное освобождение Донецкой и Луганской республик. Эта операция продолжится, следующая фаза этой операции начинается. Я уверен, что это будет очень важный момент всей специальной операции», - сказал министр.