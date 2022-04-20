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17 минут назад

«Кровавая бойня»: в Крыму раскрыли планы СБУ в Одессе

Мария Иванова

Вице-премьер Крыма Георгий Мурадов заявил, что жители Одессы опасаются «кровавой бойни», которую могут устроить украинские националисты. Об этом сообщает РИА Новости.

«Кровавая бойня»: в Крыму раскрыли планы СБУ в Одессе
Фото: ReutersReuters

В Минобороны РФ ранее заявили о подготовке «чудовищной провокации» в Одессе. Военные утверждают, что одно из подразделений Службы безопасности Украины (СБУ) планируют переодеть в форму российских военнослужащих для «демонстративного расстрела местных жителей».

В Минобороны заявили, что у России есть «оперативная доказательная база о готовящихся очередных ужасных преступлениях киевского режима».

Позже Мурадов рассказал о поступающих «тревожных сообщениях» от друзей из Одессы.

«Люди опасаются, что киевский режим готовит Одессе кровавую бойню. По словам местных жителей, возможен сценарий, когда озверевшие националисты и наемники в форме русской армии начнут массово расстреливать, взрывать, грабить и бомбить мирных жителей Одессы, чтобы затем в этом обвинить российских военных», - заявил он.

Вице-премьер отметил, что на украинскую технику могут нанести буквы «Z» и «V».

По словам Мурадова, местные говорят о скоплении украинских танков вокруг Одессы и об иностранных наемниках в самом городе.

«При этом, как сообщают одесситы, российских войск там нет. Одесса находится под полным контролем ВСУ и территориальной обороны», - заключил он.

Армия,Георгий Мурадов,Минобороны России,СБУ,
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