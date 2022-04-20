Генерал назвал следующую цель спецоперации России на Украине

Бывший командующий ВДВ России, генерал-полковник Владимир Шаманов выразил мнение, что освобождение Одессы должно стать следующим этапом специальной военной операции на Украине. Соответствующее заявление он сделал в беседе с газетой «Аргументы и факты».

Фото: Минобороны РФ/ТАСС Минобороны РФ/ТАСС

По словам генерала, Мариуполь и ряд других укрепленных районов сдерживают подразделения.

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«Как только разрубим этот гордиев узел, станет существенно легче, и тогда мы возьмемся за ту группировку, которая между Днепром и Изюмом уже, по существу, окружена и находится в котле», — сказал он.

Он отметил, что сейчас идет продвижение в районе Николаева.

«Одесса, как аппендицит, заблокирована, но и до нее очередь, я считаю, дойдет», — указал Шаманов.

Также он заявил, что цели первого этапа спецоперации были достигнуты. По словам генерала, российские войска смогли подавить украинские силы ПВО. Кроме того, он говорит, что РФ нанесла существенный урон военной инфраструктуре Украины и оставила страну без централизованного государственного и военного управления.

Шаманов также сказал, что продвижения российской армии были затруднены, поскольку военные пытались избежать гибели мирных граждан.

«Сегодня затруднения эти в значительной мере преодолены, но есть другой момент — коммуникации усложняются, пути подвоза удлиняются, и у нас теперь возникает вопрос заполнения пространства за ушедшими вперед войсками», — продолжил он.

Еще экс-командующий ВДВ подчеркнул, что перед военными стоит задача провести демилитаризацию Украины, то есть лишить ее опасного для РФ военного потенциала, что невозможно осуществить в рамках только двух областей. Помимо этого, нужно установить контроль в административных центрах и поддержать мирное гражданское самоуправление, добавил он.

«Если мы сейчас не решим этот вопрос с Украиной, возвращаться к нему придется будущим поколениям солдат и офицеров России», — считает Шаманов.

Ранее сообщалось, что в Одессе начала работу секретная мониторинговая группа НАТО.