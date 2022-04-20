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33 минуты назад

Кадыров рассказал о зачистке «Азовстали»

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о зачистке «Азовстали» от украинских националистов, а также показал трофейную технику.

Кадыров рассказал о зачистке «Азовстали»
Фото: ТАССТАСС

«В Мариуполе не прекращается работа по зачистке зданий промзоны. На этом видео один из самых крупных промышленных объектов в ДНР, который бандеровцы и нацики использовали в качестве одной из своих многочисленных баз», – передает РИА «Новости» слова Кадырова.

По его словам, чеченские военные прочесывают каждый квадрат некогда мощного предприятия, которое «азовские вурдалаки превратили в приличный укрепрайон» (националистический батальон «Азов» против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело).

Чеченские бойцы окружают националистов в промзоне Мариуполя

«По ходу действий в одном из цехов затрофеили три единицы техники нациков. Но это далеко не предел. Счет оружию и боеприпасам, отбитым у бандитов, давно потерян. Уже даже можно не использовать свои боекомплекты и атаковать трофейными», – добавил Кадыров.

Напомним, во вторник Кадыров заявил о скором освобождении завода «Азовсталь».

Армия,Рамзан Кадыров,
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