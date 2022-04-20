Кадыров рассказал о зачистке «Азовстали» от украинских националистов

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале рассказал о зачистке военными республики территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе от украинских националистов.

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По словам главы российского региона, чеченские военные «прочесывают каждый квадрат» предприятия, который украинские военные «превратили в приличный укрепрайон».

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"На этот раз свою работу воины из ЧР совместно с представителями силовых структур ДНР выполнили на отлично. По ходу действий в одном из цехов затрофеили три единицы техники нациков. Но это далеко не предел". Рамзан Кадыров, глава Чечни.

По оценке Кадырова, «счет оружию и боеприпасам, отбитым у бандитов, давно потерян» настолько, что для атаки противника можно использовать не собственные, а трофейные боекомплекты.

Новая группа добровольцев

Во вторник, 19 апреля, Рамзан Кадыров сообщил об отправке еще одной группы добровольцев из Грозного в Донбасс, в их числе сотни представителей народов России.

Он также заявил, что российские военные 19 апреля установят полный контроль над расположенным в Мариуполе заводом «Азовсталь». По его словам, покидающих населенные пункты продолжат «дальше ловить в Харькове, Киеве, где бы они ни были».

Предложение Минобороны

Между тем Вооруженные силы (ВС) России снова призвали украинских боевиков и иностранных наемников, заблокированных в Мариуполе, с 14:00 по московскому времени 20 апреля, прекратить боевые действия и сложить оружие. Для этого предусмотрен специальный алгоритм действий.

Согласно ему, с 13:00 по Москве российская и украинская стороны должны установить связь для взаимного обмена информацией; с 13:30 предлагается установить «режим тишины». Алгоритм предполагает выход всех без исключения украинских вооруженных подразделений и иностранных наемников, без какого-либо оружия и боеприпасов с 14:00.

В случае отказа командиров украинских вооруженных формирований сложить оружие, российская сторона призывает Киев повлиять на боевиков в гарантированном соблюдении «режима тишины» для вывода мирных жителей, если таковые находятся на территории «Азовстали».

"Руководство Российской Федерации всем сложившим оружие гарантирует сохранение жизни, полную безопасность и оказание квалифицированной медицинской помощи". Минобороны России.

Следующая фаза спецоперации

Во вторник, 19 апреля, глава МИД России Сергей Лавров объявил о начале новой фазы спецоперации. Он подчеркнул, что она направлена на «полное освобождение» Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в тех границах, которые провозглашены в результате народного референдума 2014 года.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, причина спецоперации кроется в самодовольстве и вседозволенности стран Запада после окончания Второй мировой войны, а также в желании использовать Украину в качестве плацдарма для своих интересов и против Москвы.

Бывший главком ВДВ России, глава «Ассоциации Героев», генерал-полковник Владимир Шаманов считает, что цели первого этапа операции достигнуты. По его словам, российским войскам удалось подавить украинские силы ПВО. Также Россия нанесла существенный урон военной инфраструктуре Украины и лишила страну централизованного государственного и военного управления.

Теперь же, полагает он, следующим этапом спецоперации на Украине должно стать освобождение Одессы. По его словам, Мариуполь и некоторые другие укрепленные районы сдерживают подразделения.

"Как только разрубим этот гордиев узел, станет существенно легче, и тогда мы возьмёмся за ту группировку, которая между Днепром и Изюмом уже, по существу, окружена и находится в котле". Владимир Шаманов, глава «Ассоциации Героев».