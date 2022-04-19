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32 минуты назад

Чеченские бойцы окружают националистов в промышленной зоне Мариуполя

ТАСС

Чеченские бойцы планомерно продвигаются по территории промышленного района Мариуполя и тем самым сжимают кольцо окружения националистов.

Чеченские бойцы окружают националистов в промзоне Мариуполя
Фото: ТАССТАСС

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

По его словам, "позиционные бои с боевиками националистических формирований" продолжаются на территории промышленного района Мариуполя.

"Под грамотным руководством депутата Государственной думы Адама Делимханова и командира полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова Замида Чалаева чеченские силовики планомерно продвигаются по ответственной территории, тем самым сжимая кольцо окружения националистов", - написал он.

Днем Кадыров заявлял, что завод "Азовсталь" в Мариуполе будет очищен от украинских силовиков в ближайшее время, уточнив затем, что это произойдет "сегодня-завтра".

Армия,Адам Делимханов,Рамзан Кадыров,Госдума,
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