Пентагон заявил о скором прибытии американских гаубиц на Украину

«Что касается гаубиц, думаю, очень скоро вы увидите, что их перебросят. На сегодняшний день мне нечего сказать о доставке, но я думаю, что вы увидите, что их отвезут очень скоро, как и боеприпасы для них», — сказал он на брифинге.