ДНР: националисты «Азова» расстреливали в спины украинских военных

Националисты из полка «Азов» расстреливали в спины украинских солдат, решивших воспользоваться листовками с призывами сдаться.

Фото: Рамблер Рамблер

Об этом в своем Telegram-канале https://t.me/nm_dnr/7681 сообщила Народная милиция Донецкой Народной Республики.

«Азовцы расстреливали в спины солдат ВСУ, которые решили воспользоваться листовками-пропусками», — говорится в сообщении.

В качестве доказательства Народная милиция ДНР прикрепила к посту видеозапись. На кадрах видны тела военнослужащих морской пехоты ВСУ. По словам корреспондента Павла Фоменко, солдатам стреляли в затылок, рядом с трупами лежали листовки-пропуска.