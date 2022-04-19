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1 час назад

Народная милиция ДНР: националисты из «Азова» расстреливали в спины украинских военных

Елена Прошина

Националисты из полка «Азов» расстреливали в спины украинских солдат, решивших воспользоваться листовками с призывами сдаться.

ДНР: националисты «Азова» расстреливали в спины украинских военных
Фото: РамблерРамблер

Об этом в своем Telegram-канале https://t.me/nm_dnr/7681 сообщила Народная милиция Донецкой Народной Республики.

«Азовцы расстреливали в спины солдат ВСУ, которые решили воспользоваться листовками-пропусками», — говорится в сообщении.

В качестве доказательства Народная милиция ДНР прикрепила к посту видеозапись. На кадрах видны тела военнослужащих морской пехоты ВСУ. По словам корреспондента Павла Фоменко, солдатам стреляли в затылок, рядом с трупами лежали листовки-пропуска.

Отмечается, что листовки с призывами сдаться донецкая артиллерия разбрасывает при помощи специальных снарядов.

Армия,Павел Фоменко,
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