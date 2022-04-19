В Харьковской области ВСУ обстреляли больницу с детьми

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли территорию больницы в селе Липцы в Харьковской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщает МВД Луганской народной республики (ЛНР).

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В ведомстве заявили, что выпущенный украинскими военными снаряд попал в центр развития ребенка, где находились 25 детей. В МВД уточнили, что в результате попадания мины никто не пострадал.