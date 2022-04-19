Минобороны РФ сообщило об уничтожении украинского комплекса "Бук-М1"

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что российские военнослужащие силами ПВО сбили три украинских беспилотных летательных аппарата (БЛА), а также уничтожили пусковую установку зенитного ракетного комплекса «Бук-М1».

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«В районе населенного пункта Барвенково уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1»», — рассказал генерал-майор.

Он добавил, что три БЛА были уничтожены над населенными пунктами Зализное, Покровское и Чернобаевка.

По словам представителя МО, за день ракетными войсками были поражены два пункта управления подразделений украинских войск, склад боеприпасов, артиллерийская батарея, а также скопление украинской военной техники.