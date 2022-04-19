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1 час назад

МО РФ рассказали об уничтожении ракетного комплекса "Бук-М1" и трех беспилотников

Газета.Ru

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что российские военнослужащие силами ПВО сбили три украинских беспилотных летательных аппарата (БЛА), а также уничтожили пусковую установку зенитного ракетного комплекса «Бук-М1».

Минобороны РФ сообщило об уничтожении украинского комплекса "Бук-М1"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В районе населенного пункта Барвенково уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1»», — рассказал генерал-майор.

Он добавил, что три БЛА были уничтожены над населенными пунктами Зализное, Покровское и Чернобаевка.

По словам представителя МО, за день ракетными войсками были поражены два пункта управления подразделений украинских войск, склад боеприпасов, артиллерийская батарея, а также скопление украинской военной техники.

Ранее Конашенков заявил, что авиация Воздушно-космических сил (ВКС) РФ нанесла удары по 60 военным объектам Украины, уничтожив в том числе два склада хранения головных частей тактических ракет «Точка-У».

Армия,Игорь Конашенков,Минобороны России,
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