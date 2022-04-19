Минобороны сообщило об уничтожении 180 солдат ВСУ

Ракетными ударами ВС России по военным объектам Вооружённых сил Украины уничтожено до 180 человек личного состава ВСУ и 15 единиц бронетехники, сообщило российское Минобороны.
Удары высокоточными ракетами проводились в районах Калиново-Попасного, Мирного, Славянска и Попасного.
«Уничтожено до 180 человек личного состава и 15 единиц бронетехники. Также в районе населённого пункта Барвенково уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1», — сообщило министерство.
Также в течение дня оперативно-тактическая авиация ВКС России поразила 31 объект военной инфраструктуры Украины, рассказали в Минобороны.