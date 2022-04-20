Пятеро украинских военных с «Азовстали» сложили оружие

Пятеро украинских военных с «Азовстали» добровольно сложили оружие и вышли с территории комбината к силам России и Донецкой Народной Республики. Об этом сообщила Народная милиция ДНР.

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«Пятеро украинских военнослужащих сложили оружие и вышли с комбината «Азовсталь», — говорится в сообщении.

Отмечается, что о предложении добровольно сложить оружие и выйти с «Азовстали» они узнали из специальных листовок, которые ранее были сброшены на территорию промзоны Мариуполя.

Накануне Минобороны России сообщило об открытии в 14:00 мск гуманитарного коридора для выхода с «Азовстали» в Мариуполе военных и боевиков, которые добровольно сложат оружие.