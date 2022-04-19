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21 минуту назад

Чехия вызвалась ремонтировать украинскую технику

Lenta.ru

Министерство обороны Чехии заявило, что чешские оружейные заводы начнут ремонтировать поврежденную в боях технику Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС.

Чехия вызвалась ремонтировать украинскую технику
Фото: ReutersReuters

Первый контракт на ремонтные работы уже зарезервирован за компанией Czechoslovak Group. На фирменный завод поступят украинские танки Т-64. Также ожидаются контракты на ремонт бронетранспортеров и на модернизацию украинской военной техники.

19 апреля стало известно, что Румыния передаст Украине партию летального оружия из резервов некоторых учреждений министерства обороны страны. Согласно информации, поставка вооружения станет возможной благодаря поправке, внесенной в румынское законодательство.

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