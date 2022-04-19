Чехия вызвалась ремонтировать украинскую технику

Министерство обороны Чехии заявило, что чешские оружейные заводы начнут ремонтировать поврежденную в боях технику Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС.

Первый контракт на ремонтные работы уже зарезервирован за компанией Czechoslovak Group. На фирменный завод поступят украинские танки Т-64. Также ожидаются контракты на ремонт бронетранспортеров и на модернизацию украинской военной техники.