Нидерланды поставят Украине бронетранспортеры и тяжелое вооружение. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил премьер-министр страны Марк Рютте.
«В ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским я и министр обороны (Кайса Оллонгрен — прим. ред) выразили поддержку Украине. Нидерланды уже направляют тяжелое вооружение на Украину, такое как бронетехника. Вместе с союзниками мы также рассматриваем возможность направления дополнительного тяжелого вооружения», — заявил он.
Отметим, что ранее власти Нидерландов поставляли Киеву только военное снаряжение — снайперские винтовки, боевые шлемы, бронежилеты и металлодетекторы.
Напомним, что РФ начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». В Минобороны РФ подчеркивали, что Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.