Нидерланды поставят Украине бронетранспортеры и тяжелое вооружение. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил премьер-министр страны Марк Рютте .

«В ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским я и министр обороны (Кайса Оллонгрен — прим. ред) выразили поддержку Украине. Нидерланды уже направляют тяжелое вооружение на Украину, такое как бронетехника. Вместе с союзниками мы также рассматриваем возможность направления дополнительного тяжелого вооружения», — заявил он.

Напомним, что РФ начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». В Минобороны РФ подчеркивали, что Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.