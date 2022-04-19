Ситуация на заводе «Азовсталь» является катастрофической. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По словам Мизинцева, Минобороны открыло гуманитарные коридоры, по которым солдаты ВСУ могут выйти из обороняемого ими завода и получить помощь.

«Развернуты пункты встречи и временного размещения, организованы пункты питания и оказания первичной медицинской помощи», — объявил представитель Министерства обороны.

Генерал-полковник Мизинцев отметил, что Россия со своей стороны гарантирует украинским военнослужащим сохранение жизни и безопасность.