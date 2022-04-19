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39 минут назад

В Минобороны назвали катастрофической ситуацию на «Азовстали» в Мариуполе

Lenta.ru

Ситуация на заводе «Азовсталь» является катастрофической. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По словам Мизинцева, Минобороны открыло гуманитарные коридоры, по которым солдаты ВСУ могут выйти из обороняемого ими завода и получить помощь.

«Развернуты пункты встречи и временного размещения, организованы пункты питания и оказания первичной медицинской помощи», — объявил представитель Министерства обороны.

Генерал-полковник Мизинцев отметил, что Россия со своей стороны гарантирует украинским военнослужащим сохранение жизни и безопасность.

Кадыров заявил о планах «сегодня забрать "Азовсталь"»

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что российские военные 19 апреля установят полный контроль над расположенным в Мариуполе заводом «Азовсталь». Министерство обороны России дало два часа бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ) для мирного выхода с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе.

Армия,Видео,Михаил Мизинцев,Рамзан Кадыров,Минобороны России,НЦУО РФ,
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