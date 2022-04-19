Появилось видео допроса пленного из Марокко на Украине

Российские военные взяли в плен гражданина Марокко, который участвовал в боевых действиях в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видео с его допросом появилось в Telegram-канале репортера ВГТРК Александра Сладкова.

Корреспондент рассказал, что пленного зовут Брагим Садун. Марокканец служит в морской пехоте Украины по контракту. В Киеве иностранец учился на факультете аэродинамических и космических технологий в Киевском политехническом институте (КПИ). По словам Сладкова, марокканца привели в наручниках и с мешком на голове.

Бадун рассказал, что тяжело пережил момент пленения, испугался. По его словам, самое страшное — осознавать, что в паре метров от тебя находится твой противник, которого ты раньше видел только через бинокль.