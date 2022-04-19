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26 минут назад

Появилось видео допроса пленного из Марокко на Украине

Lenta.ru

Российские военные взяли в плен гражданина Марокко, который участвовал в боевых действиях в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видео с его допросом появилось в Telegram-канале репортера ВГТРК Александра Сладкова.

Корреспондент рассказал, что пленного зовут Брагим Садун. Марокканец служит в морской пехоте Украины по контракту. В Киеве иностранец учился на факультете аэродинамических и космических технологий в Киевском политехническом институте (КПИ). По словам Сладкова, марокканца привели в наручниках и с мешком на голове.

Бадун рассказал, что тяжело пережил момент пленения, испугался. По его словам, самое страшное — осознавать, что в паре метров от тебя находится твой противник, которого ты раньше видел только через бинокль.

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Ранее семья плененного британского военнослужащего Шонна Пиннера, попросившего обменять их на главу политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, задержанного на Украине, выступила с обращением и понадеялась, что Шонна освободят как можно скорее.

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