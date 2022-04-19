Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал добить засевших на «Азовстали» бандеровцев «уже сегодня».
«Хочу обрадовать тех людей, которые ждут мира, стабильности на украинской республике, что сегодня мы с помощью Всевышнего добьем бандеровцев в Мариуполе и заберем полностью «Азовсталь», - заявил Кадыров в аудиосообщении, опубликованном в его телеграм-канале.
По его словам, в других населенных пунктах «сами бегут укропы», но российские военные будут преследовать их «в Киеве, Харькове – где бы они ни были».
«Так что недолго осталось шайтанам», - сказал глава Чечни.
Он также призвал западные страны закрыть границы и не пускать украинских националистов, совершавших военные преступления на украинской земле.
«Потому что родина им этого не простит, мы им не простим», - заявил Кадыров.
Ранее Минобороны России опубликовало новый ультиматум украинской группировке, оставшейся в Мариуполе. Ведомство предложило ввести режим тишины с 13:30 сегодняшнего дня и до 16:00, чтобы все подразделения могли выйти без оружия и боеприпасов.