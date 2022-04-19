«Хочу обрадовать тех людей, которые ждут мира, стабильности на украинской республике, что сегодня мы с помощью Всевышнего добьем бандеровцев в Мариуполе и заберем полностью «Азовсталь», - заявил Кадыров в аудиосообщении, опубликованном в его телеграм-канале.