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47 минут назад

Кадыров дал обещание по «Азовстали» в Мариуполе

Вероника Полынина

Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал добить засевших на «Азовстали» бандеровцев «уже сегодня».

«Хочу обрадовать тех людей, которые ждут мира, стабильности на украинской республике, что сегодня мы с помощью Всевышнего добьем бандеровцев в Мариуполе и заберем полностью «Азовсталь», - заявил Кадыров в аудиосообщении, опубликованном в его телеграм-канале.

По его словам, в других населенных пунктах «сами бегут укропы», но российские военные будут преследовать их «в Киеве, Харькове – где бы они ни были».

«Так что недолго осталось шайтанам», - сказал глава Чечни.

Минобороны РФ обратилось к нацбатальонам и наемникам на "Азовстали"

Он также призвал западные страны закрыть границы и не пускать украинских националистов, совершавших военные преступления на украинской земле.

«Потому что родина им этого не простит, мы им не простим», - заявил Кадыров.

Ранее Минобороны России опубликовало новый ультиматум украинской группировке, оставшейся в Мариуполе. Ведомство предложило ввести режим тишины с 13:30 сегодняшнего дня и до 16:00, чтобы все подразделения могли выйти без оружия и боеприпасов.

Армия,Видео,Рамзан Кадыров,Минобороны России,
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