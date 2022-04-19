Шойгу: США намерены воевать «до последнего украинца»

США и подконтрольные им западные страны намерены воевать «до последнего украинца». Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на коллегии военного ведомства, передает ТАСС.
По его словам, Вашингтон делает все, чтобы затянуть военную операцию.
«США и подконтрольные западные страны делают все, чтобы максимально затянуть специальную военную операцию. Нарастающие объемы поставок иностранного вооружения наглядно демонстрируют их намерения провоцировать киевский режим воевать "до последнего украинца"», - сказал Шойгу.
По словам министра, события последних месяцев наглядно демонстрируют, насколько важно России продолжать совершенствовать свою армию. Он также отметил, что действия российских войск и качество применяемого вооружения еще раз показывают правильность определенных военно-политическим руководством страны приоритетов строительства российских Вооруженных сил.
Шойгу подчеркнул, что российская армия последовательно реализует план по освобождению Донецкой и Луганской народных республик, а также проводит мероприятия по налаживанию мирной жизни.
По его словам, участвующие в спецоперации российские военные проявляют мужество и героизм при исполнении воинского долга.