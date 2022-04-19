Шойгу: США намерены воевать «до последнего украинца»

США и подконтрольные им западные страны намерены воевать «до последнего украинца». Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на коллегии военного ведомства, передает ТАСС.

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По его словам, Вашингтон делает все, чтобы затянуть военную операцию.

«США и подконтрольные западные страны делают все, чтобы максимально затянуть специальную военную операцию. Нарастающие объемы поставок иностранного вооружения наглядно демонстрируют их намерения провоцировать киевский режим воевать "до последнего украинца"», - сказал Шойгу.

По словам министра, события последних месяцев наглядно демонстрируют, насколько важно России продолжать совершенствовать свою армию. Он также отметил, что действия российских войск и качество применяемого вооружения еще раз показывают правильность определенных военно-политическим руководством страны приоритетов строительства российских Вооруженных сил.

Шойгу подчеркнул, что российская армия последовательно реализует план по освобождению Донецкой и Луганской народных республик, а также проводит мероприятия по налаживанию мирной жизни.