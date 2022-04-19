Кадыров заявил о планах «сегодня забрать "Азовсталь"»

«Хочу обрадовать тех людей, которые ждут мира, стабильности на украинской республике, что сегодня мы с помощью Всевышнего добьём бандеровцев в Мариуполе и заберем полностью "Азовсталь"», — заявил Кадыров в опубликованном аудиосообщении.