Кадыров заявил о планах «сегодня забрать "Азовсталь"»

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что российские военные 19 апреля установят полный контроль над расположенным в Мариуполе заводом «Азовсталь». Об имеющихся планах он сообщил в своем Telegram-канале.
«Хочу обрадовать тех людей, которые ждут мира, стабильности на украинской республике, что сегодня мы с помощью Всевышнего добьём бандеровцев в Мариуполе и заберем полностью "Азовсталь"», — заявил Кадыров в опубликованном аудиосообщении.
Ранее сообщалось, что Министерство обороны России дало два часа бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ) для мирного выхода с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе.