В Минобороны заявили о массовых суицидах среди украинских солдат

«Продолжаем публиковать отдельные данные о потерях Национальной гвардии Украины, полученные из реальных украинских документов. В представленных документах сведения о раненых, погибших и совершивших самоубийство военнослужащих, обстоятельства их гибели и места захоронения. Документы, имеющиеся в распоряжении Минобороны России, также свидетельствуют о большом количестве дезертировавших военнослужащих», — говорится в сообщении Минобороны.