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19 минут назад

В Минобороны заявили о массовых суицидах среди украинских солдат

Ura.Ru

Множество документов из Украины свидетельствуют о случаях массового суицида в рядах Вооруженных сил страны. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Минобороны РФ.

В Минобороны заявили о массовых суицидах среди украинских солдат
Фото: flickr.comflickr.com

«Продолжаем публиковать отдельные данные о потерях Национальной гвардии Украины, полученные из реальных украинских документов. В представленных документах сведения о раненых, погибших и совершивших самоубийство военнослужащих, обстоятельства их гибели и места захоронения. Документы, имеющиеся в распоряжении Минобороны России, также свидетельствуют о большом количестве дезертировавших военнослужащих», — говорится в сообщении Минобороны.

Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал это вынужденным решением, которое направлено на защиту граждан Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ сообщили, что приоритетом российской армии является недопущение жертв среди мирного населения. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% респондентов поддержали решение президента.

Минобороны РФ обратилось к нацбатальонам и наемникам на "Азовстали"

Армия,Владимир Путин,Минобороны России,ВЦИОМ,
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