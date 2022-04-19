В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 79.45EUR 86.43
Войти в почту
17 минут назад

Минобороны опровергло информацию о большом количестве гражданских на «Азовстали»

Lenta.ruиещё 2

Распространяемая украинскими источниками информация о якобы большом количестве мирного населения на занятом Вооруженными силами Украиныи и бойцами нацбатов мариупольском заводе «Азовсталь» является фейком. Об этом заявил руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию на Украине генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Минобороны опровергло информацию о гражданских на «Азовстали»
Фото: ТАССТАСС

Это опровержение он сделал на официальном брифинге. По словам генерал-полковника, такая информация может распространяться для того, чтобы дать возможность спастись заблокированным на предприятии националистам.

В то же время Мизинцев не исключил, что какие-то количество нонкомбатантов действительно может находиться сейчас на предприятии. Он подчеркнул, что удержание гражданских украинской стороной в качестве «живого щита» может расцениваться как военное преступление и терроризм.

«Если кто-то из гражданского населения находится на "Азовстали", требуем принять все меры для их освобождения и выхода через созданные гуманитарные коридоры», — заявил Мизинцев.

Ранее Министерство обороны открыло вокруг «Азовстали» гуманитарные коридоры. Это было сделано для того, чтобы оставшиеся на предприятии бойцы ВСУ, нацбатов и иностранные наемники могли прекратить сопротивление и сдаться российским войскам.

Армия,Михаил Мизинцев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители