Минобороны опровергло информацию о гражданских на «Азовстали»

Распространяемая украинскими источниками информация о якобы большом количестве мирного населения на занятом Вооруженными силами Украиныи и бойцами нацбатов мариупольском заводе «Азовсталь» является фейком. Об этом заявил руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию на Украине генерал-полковник Михаил Мизинцев.

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Это опровержение он сделал на официальном брифинге. По словам генерал-полковника, такая информация может распространяться для того, чтобы дать возможность спастись заблокированным на предприятии националистам.

В то же время Мизинцев не исключил, что какие-то количество нонкомбатантов действительно может находиться сейчас на предприятии. Он подчеркнул, что удержание гражданских украинской стороной в качестве «живого щита» может расцениваться как военное преступление и терроризм.

«Если кто-то из гражданского населения находится на "Азовстали", требуем принять все меры для их освобождения и выхода через созданные гуманитарные коридоры», — заявил Мизинцев.