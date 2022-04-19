Минобороны РФ обратилось к украинским военнослужащим

Минобороны России призвало украинских военнослужащих и иностранных наемников «не испытывать судьбу» и сложить оружие, гарантировав им жизнь и соблюдение прав военнопленных. Соответствующее обращение было размещено в Telegram-канале российского военного ведомства.

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В Минобороны отметили, что «при циничном отношении киевских властей» всех воюющих на стороне Украины «ждет незавидная участь».

«Не испытывайте свою судьбу, а примите единственно правильное решение по прекращению боевых действий и сложите оружие уже сейчас, где бы ваши "кураторы" не заставляли вас воевать за идеи нацизма», - подчеркивается в обращении.

В нем также отмечается, что Россия гарантирует каждому сдавшемуся в плен «сохранение жизни и соблюдение всех норм Женевской конвенции по обращению с военнопленными».