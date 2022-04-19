Минобороны РФ обратилось к украинским военнослужащим

Минобороны России призвало украинских военнослужащих и иностранных наемников «не испытывать судьбу» и сложить оружие, гарантировав им жизнь и соблюдение прав военнопленных. Соответствующее обращение было размещено в Telegram-канале российского военного ведомства.
В Минобороны отметили, что «при циничном отношении киевских властей» всех воюющих на стороне Украины «ждет незавидная участь».
«Не испытывайте свою судьбу, а примите единственно правильное решение по прекращению боевых действий и сложите оружие уже сейчас, где бы ваши "кураторы" не заставляли вас воевать за идеи нацизма», - подчеркивается в обращении.
В нем также отмечается, что Россия гарантирует каждому сдавшемуся в плен «сохранение жизни и соблюдение всех норм Женевской конвенции по обращению с военнопленными».
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Президент назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, необходимо провести «демилитаризацию и денацификацию Украины».