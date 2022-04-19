Россия раскрыла «чудовищную» провокацию СБУ в Одессе

«По имеющейся достоверной информации служба безопасности Украины готовит очередную чудовищную провокацию для обвинения военнослужащих Российской Федерации в так называемых военных преступлениях с массовым уничтожением мирных жителей в Одесской области», - говорится в срочном заявлении Минобороны.

В ведомстве заявили, что СБУ планирует переодеть сотрудников одного из своих подразделений в форму российских военных и устроить показательный расстрел мирных жителей Одесской области, а затем распространить фото и видео «бесчинств русских» через украинские и западные СМИ.