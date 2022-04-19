Россия раскрыла «чудовищную» провокацию СБУ в Одессе

Минобороны России предупредило о подготовке Службой безопасности Украины (СБУ) провокации в Одесской области.
«По имеющейся достоверной информации служба безопасности Украины готовит очередную чудовищную провокацию для обвинения военнослужащих Российской Федерации в так называемых военных преступлениях с массовым уничтожением мирных жителей в Одесской области», - говорится в срочном заявлении Минобороны.
В ведомстве заявили, что СБУ планирует переодеть сотрудников одного из своих подразделений в форму российских военных и устроить показательный расстрел мирных жителей Одесской области, а затем распространить фото и видео «бесчинств русских» через украинские и западные СМИ.
«Готовящаяся провокация украинских властей демонстрирует их бесчеловечное отношение к судьбам мирных граждан Украины и свидетельствует о полном пренебрежении всеми нормами морали и международного гуманитарного права», - говорится в сообщении.
В ведомстве предупредили «страны цивилизованного Запада», что у российской стороны имеется достаточно доказательств о готовящихся «очередных ужасных преступлениях» Киева.
15 апреля в российском министерстве обороны предупредили о подготовке Киевом ракетного удара по скоплению беженцев на железнодорожном вокзале населенного пункта Лозовая с целью последующего обвинения в нем военных ДНР.