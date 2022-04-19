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1 час назад

Минобороны: СБУ готовит «чудовищную провокацию» в Одесской области

Вероника Полынина

Минобороны России предупредило о подготовке Службой безопасности Украины (СБУ) провокации в Одесской области.

Россия раскрыла «чудовищную» провокацию СБУ в Одессе
Фото: ReutersReuters

«По имеющейся достоверной информации служба безопасности Украины готовит очередную чудовищную провокацию для обвинения военнослужащих Российской Федерации в так называемых военных преступлениях с массовым уничтожением мирных жителей в Одесской области», - говорится в срочном заявлении Минобороны.

В ведомстве заявили, что СБУ планирует переодеть сотрудников одного из своих подразделений в форму российских военных и устроить показательный расстрел мирных жителей Одесской области, а затем распространить фото и видео «бесчинств русских» через украинские и западные СМИ.

«Готовящаяся провокация украинских властей демонстрирует их бесчеловечное отношение к судьбам мирных граждан Украины и свидетельствует о полном пренебрежении всеми нормами морали и международного гуманитарного права», - говорится в сообщении.

В ведомстве предупредили «страны цивилизованного Запада», что у российской стороны имеется достаточно доказательств о готовящихся «очередных ужасных преступлениях» Киева.

В ДНР заявили о начале штурма «Азовстали»

15 апреля в российском министерстве обороны предупредили о подготовке Киевом ракетного удара по скоплению беженцев на железнодорожном вокзале населенного пункта Лозовая с целью последующего обвинения в нем военных ДНР.

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