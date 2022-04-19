Российские военные открыли три гуманитарных коридора для сдавшихся с "Азовстали"

Российские вооруженные силы развернули около комбината "Азовсталь" в Мариуполе три гуманитарных коридора с машинами для перевозки принявших решение сдаться. Об этом заявил во вторник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

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"В непосредственной близости к металлургическому комбинату на трех направлениях развернуты три гуманитарные колонны: первая - с западного направления на улице Шевченко, вторая - с восточного направления на проспекте Победы, третья - с северного направления на улице Таганрогской", - сказал Мизинцев, который возглавляет межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию на Украине.

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По его словам, в составе каждой гуманитарной колонны по 30 автобусов и автомобилей для перевозки людей, по 10 машин скорой помощи. Также развернуты пункты встречи и временного размещения, организованы пункты питания и оказания первичной медицинской помощи.

Генерал отметил, что на всех маршрутах движения гуманитарных колонн Вооруженные силы России совместно с формированиями Донецкой Народной Республики неукоснительно соблюдают режим тишины. Подразделения по всему периметру "Азовстали" отведены на безопасное расстояние.

"Еще раз призываем официальные власти Киева проявить благоразумие, отдать соответствующие указания боевикам о прекращении бессмысленного сопротивления и выходе из очага сопротивления. Но понимая, что таких распоряжений и команд от киевских властей командиры украинских подразделений могут не получить, призываем их самостоятельно принять такое решение и сложить оружие", - подчеркнул Мизинцев.

Он уточнил, что призыв сдаться передали остающимся на "Азовстали" бойцам через вице-премьера Украины Ирину Верещук.

"Данное заявление доведено украинской стороне через вице-премьера правительства Украины Верещук Ирину Андреевну", - сказал Мизинцев.