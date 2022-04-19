НАТО и Украина проведут учения по киберзащите от российской угрозы

Североатлантический альянс и Украина проведут на фоне продолжающейся российской военной спецоперации совместные учения по кибербезопасности «Закрытые щиты» (Locked Shields) для защиты от российской угрозы. Об этом пишет The Wall Street Journal.
По данным издания, учения начнутся 19 апреля в Таллине. При этом украинские и эстонские специалисты по кибербезопасности будут работать в одной команде.
Советник в подразделении киберполитики министерства обороны Эстонии Анетт Нума отметила, что предстоящие игры имеют большое значение, так как страны НАТО находятся в состоянии повышенной готовности с момента начала российской спецоперации на Украине.
В ходе «Закрытых щитов» участвующие в них группы должны отразить кибератаки в условиях цейтнота. По словам руководителя Центра кибербезопасности НАТО Яна Уэста, большинство европейских стран, а также США, используют одни и те же системы и технологии.
«И как мы знаем, многие из этих технологий выходят на рынок и, к сожалению, уязвимы», - пояснил он.
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Президент назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, необходимо провести «демилитаризацию и денацификацию Украины».