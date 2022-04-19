НАТО и Украина проведут учения по киберзащите от российской угрозы

Североатлантический альянс и Украина проведут на фоне продолжающейся российской военной спецоперации совместные учения по кибербезопасности «Закрытые щиты» (Locked Shields) для защиты от российской угрозы. Об этом пишет The Wall Street Journal.

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По данным издания, учения начнутся 19 апреля в Таллине. При этом украинские и эстонские специалисты по кибербезопасности будут работать в одной команде.

Советник в подразделении киберполитики министерства обороны Эстонии Анетт Нума отметила, что предстоящие игры имеют большое значение, так как страны НАТО находятся в состоянии повышенной готовности с момента начала российской спецоперации на Украине.

В ходе «Закрытых щитов» участвующие в них группы должны отразить кибератаки в условиях цейтнота. По словам руководителя Центра кибербезопасности НАТО Яна Уэста, большинство европейских стран, а также США, используют одни и те же системы и технологии.

«И как мы знаем, многие из этих технологий выходят на рынок и, к сожалению, уязвимы», - пояснил он.