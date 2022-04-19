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4 минуты назад

Минобороны РФ предложило нацбатальонам и наемникам на "Азовстали" сложить оружие

ТАСС

Минобороны РФ предлагает нацбатальонам и иностранным наемникам на "Азовстали" с 12:00 мск прекратить боевые действия, сложить оружие и сдаться. Об этом заявил во вторник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Минобороны РФ обратилось к нацбатальонам и наемникам на "Азовстали"
Фото: ReutersReuters

"Учитывая катастрофическое положение, сложившееся на металлургическом комбинате "Азовсталь", а также руководствуясь чисто гуманными принципами, Вооруженные силы России в очередной раз предлагают боевикам националистических батальонов и иностранным наемникам с 12:00 мск 19 апреля 2022 года прекратить любые боевые действия и сложить оружие", - сказал он.

В Минобороны добавили, что "Российская Федерация гарантирует каждому сохранение жизни и соблюдение всех норм Женевской конвенции по обращению с военнопленными, как это уже произошло с военнослужащими ВСУ, ранее сдавшимися в плен в Мариуполе".

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По словам генерала, российская сторона предлагает с 13:00 мск установить связь для обмена данными, с 13:30 мск объявить режим тишины и с 14:00 до 16:00 мск должен быть осуществлен выход с "Азовстали" всех без исключения украинских вооруженных подразделений и иностранных наемников без какого-либо оружия и боеприпасов.

"Еще раз призываем официальные власти Киева проявить благоразумие, отдать соответствующие указания боевикам о прекращении бессмысленного сопротивления и выходе из очага сопротивления. Но понимая, что таких распоряжений и команд от киевских властей они не получат, призываем их самостоятельно принять такое решение и сложить оружие", - отметил Мизинцев.

Он также добавил, что данное заявление будет доведению до ООН, ОБСЕ, Международного комитета Красного Креста и других международных организаций.

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