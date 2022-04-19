В ДНР заявили о начале штурма «Азовстали»

Специальные группы приступили к штурму территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина.
«Насколько мне известно, частично штурмовые группы, которые были подобраны специально для штурма этого объекта, они уже приступили к своей работе», - заявил Басурин в эфире телеканала «Россия 24».
Ранее российские военные предложили укрывающейся на «Азовстали» украинской группировке с 06:00 мск 17 апреля 2022 года прекратить любые боевые действия и сложить оружие.
По заявлению Минобороны России, заблокированные на заводе боевики находятся в безвыходном положении, почти без пищи и воды, они дважды предпринимали попытки вырваться с территории предприятия.
Накануне командир батальона «Восток» ДНР Александр Ходаковский опубликовал кадры ударов авиации по комбинату.
«Мы их давим, сгоняем постепенно в кучу, но у нас нет выбора: либо мы, либо авиация и артиллерия - и они. Лучше сдавайтесь», - написал Ходаковский.