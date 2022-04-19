Минобороны заявило об ударе ВСУ по мирным жителям в Запорожской области

В Минобороны РФ сообщили о нанесении удара вооруженными силами Украины (ВСУ) по мирным жителям села Пологи Запорожской области, передает ТАСС.

«Очередное преступление против мирных жителей совершили подразделения вооруженных сил Украины, нанеся удар по селу Пологи, находящемуся на контролируемой российскими войсками территории Запорожской области», - подчеркнули в ведомстве.

Согласно предварительным данным Минобороны, удар нанесли реактивной системой залпового огня. Он пришелся на частные дома, в которых находились проживавшие там люди.