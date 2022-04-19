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1 час назад

Минобороны заявило об ударе ВСУ по мирным жителям в Запорожской области

Лера Букина

В Минобороны РФ сообщили о нанесении удара вооруженными силами Украины (ВСУ) по мирным жителям села Пологи Запорожской области, передает ТАСС.

Минобороны заявило об ударе ВСУ по мирным жителям в Запорожской области
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Очередное преступление против мирных жителей совершили подразделения вооруженных сил Украины, нанеся удар по селу Пологи, находящемуся на контролируемой российскими войсками территории Запорожской области», - подчеркнули в ведомстве.

Согласно предварительным данным Минобороны, удар нанесли реактивной системой залпового огня. Он пришелся на частные дома, в которых находились проживавшие там люди.

Армия,Происшествия,Минобороны России,
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