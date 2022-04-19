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30 минут назад

Минобороны показало видео ударов бомбардировщиков Су-34 по объектам ВСУ

ТАСС

Минобороны РФ опубликовало видеозапись боевого применения бомбардировщиков Су-34, уничтоживших объекты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении военного ведомства.

"Экипажи оперативно-тактической авиации ВКС России в ходе выполнения полетных заданий выполняют задачи по обнаружению и уничтожению воздушных и наземных целей противника, применяя широкий спектр ракетного и бомбового вооружения", - отмечается в сообщении.

В Минобороны РФ подчеркнули, что Вооруженные силы Российской Федерации продолжают наносить удары высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры и боевой технике ВСУ. Для решения поставленных задач боевые вылеты самолетов оперативно-тактической авиации осуществляются с оперативных аэродромов. Самолеты истребительной и бомбардировочной авиации выходят на задачу для уничтожения военных объектов ВСУ с использованием высокоточных ракет и корректируемых боеприпасов.

Во время боевых вылетов экипажи применяют, в частности, управляемые высокоточные ракеты Х-29 класса "воздух - поверхность". Они предназначены для уничтожения опорных пунктов и укрепленных целей противника. Вылеты на боевое применение осуществляются в светлое и темное время суток в любых погодных условиях.

Армия,Видео,Минобороны России,
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