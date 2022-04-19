Зеленский заявил о начале «битвы за Донбасс»

Президент Украины Владимир Зеленский в своем очередном обращении заявил, что Вооруженные силы России «начали битву за Донбасс», к которой давно готовились.
Как передает РЕН ТВ, Зеленский подчеркнул, что сейчас в Донбассе находятся значительные силы российской армии, которые «готовились к наступлению».
Зеленский заявил о готовности украинских войск сражаться и защищаться: «Ничего украинского не отдадим, а чужого нам не нужно», – передает РБК.
В понедельник украинские власти заявили о потере города Кременная на северо-западе Луганской области. Политолог, бывший премьер-министр ЛНР Марат Баширов заявил, что «штурм Кременной – это начало большого наступления в Донбассе».