Зеленский заявил о начале «битвы за Донбасс»

Президент Украины Владимир Зеленский в своем очередном обращении заявил, что Вооруженные силы России «начали битву за Донбасс», к которой давно готовились.

Как передает РЕН ТВ, Зеленский подчеркнул, что сейчас в Донбассе находятся значительные силы российской армии, которые «готовились к наступлению».

Зеленский заявил о готовности украинских войск сражаться и защищаться: «Ничего украинского не отдадим, а чужого нам не нужно», – передает РБК.