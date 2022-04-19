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6 минут назад

Россия и Вьетнам проведут новые международные военные учения

Елена Прошина

Россия и Вьетнам договорились о проведении совместных военных учений, в ходе которых будут отрабатываться управление подразделениями в сложной обстановке и разрабатываться нестандартные решения при выполнении задач. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа (ВВО).

Россия и Вьетнам проведут новые международные военные учения
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как пишет издание, конференцией руководил начальник регионального центра управления генерал-майор Сергей Лагуткин и начальник отдела международного военного сотрудничества полковник Иван Тараев. Вьетнамскую народную армию представляли генерал-майор Дон Динь Тхань и офицеры органов военного управления.

В сообщении уточняется, что встреча делегаций прошла по видеосвязи. Полковник Иван Тараев пояснил, что основные цели запланированного международного учения — совершенствование практических навыков командиров и штабов в организации учебно-боевых действий и управлении подразделениями в условиях сложной тактической обстановки, а также разработка оптимальных решений при выполнении боевых задач.

Предварительное название учений — «Континентальный союз — 2022». Российская и вьетнамская стороны уже согласовали тематику совместных военных учений и условились о сроках и месте их проведения.

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