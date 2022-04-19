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29 минут назад

Израиль нанес удар по объекту Хамас в секторе Газа

Газета.Ru

Израильская армия нанесла удар по объекту Хамас в секторе Газа в ответ на запущенную оттуда ракету. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление военных.

Израиль нанес удар по объекту Хамас в секторе Газа
Фото: Majdi Mohammed/APMajdi Mohammed/AP

"В ответ на запуск из Газы по Израилю мы только что нанесли удар, целью которого стал объект по производству вооружений в Газе", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что палестинские радикалы из сектора Газа выпустили одну ракету по израильской территории, она была перехвачена системой ПВО "Железный купол". До этого палестинская радиостанция "Саут Аль-Акса" сообщала, что Израиль нанес авиаудары по местам расположения радикальных группировок, связанных с движением ХАМАС, в секторе Газа. Удары были нанесены по окрестностям городов Хан-Юнис и Бейт-Лахия. В ответ войска ПВО боевиков открыли огонь по израильским самолетам и вертолетам.

Позднее стало известно, что против радикалов в секторе Газа направили также сухопутные войска.

Армия,Оружие,Хамас,
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