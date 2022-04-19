Израиль нанес удар по объекту Хамас в секторе Газа

Израильская армия нанесла удар по объекту Хамас в секторе Газа в ответ на запущенную оттуда ракету. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление военных.

"В ответ на запуск из Газы по Израилю мы только что нанесли удар, целью которого стал объект по производству вооружений в Газе", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что палестинские радикалы из сектора Газа выпустили одну ракету по израильской территории, она была перехвачена системой ПВО "Железный купол". До этого палестинская радиостанция "Саут Аль-Акса" сообщала, что Израиль нанес авиаудары по местам расположения радикальных группировок, связанных с движением ХАМАС, в секторе Газа. Удары были нанесены по окрестностям городов Хан-Юнис и Бейт-Лахия. В ответ войска ПВО боевиков открыли огонь по израильским самолетам и вертолетам.