США решили отказаться от испытаний противоспутникового оружия

Администрация президента США Джо Байдена приняла решение отказаться от испытаний противоспутникового оружия. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники.

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Ожидается, что соответствующее объявление сделает вице-президент Камала Харрис в понедельник, 18 апреля, во время визита на базу космических сил Вандербург в Калифорнии. По словам собеседников телеканала, цель объявления об одностороннем моратории — привлечь внимание к испытанию, которое Россия провела в ноябре прошлого года и в результате которого образовалось опасное поле космического мусора.

15 ноября 2021 года Россия провела испытания, в результате которых был поражен недействующий российский космический аппарат «Целина-Д», находившийся на орбите с 1982 года.