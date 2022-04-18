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12 минут назад

ВКС России уничтожили завод по ремонту головных частей ракет "Точка-У" в Днепре

ТАСС

Оперативно-тактическая авиация ВКС России нанесла удары по 84 военным объектам Украины, в том числе уничтожен завод по ремонту "Точек-У" в Днепре. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Оперативно-тактической авиацией ВКС России нанесены удары по 84-м военным объектам Украины", - сказал он.

"Уничтожены: в Днепропетровске (прежнее название города Днепра - прим. ТАСС) завод по ремонту головных частей тактических ракет "Точка-У", в районе населенного пункта Зеленое Поле - командный пункт батальона территориальной обороны, в районе населенного пункта Червоная Поляна - два склада боеприпасов и хранилище топлива".

"Также поражены 47 районов сосредоточения живой силы противника с военной техникой и 22 огневые позиции артиллерии украинских войск", - добавил Конашенков.

Армия,Видео,Игорь Конашенков,Минобороны России,
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