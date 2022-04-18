Оперативно-тактическая авиация ВКС России нанесла удары по 84 военным объектам Украины, в том числе уничтожен завод по ремонту "Точек-У" в Днепре. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Оперативно-тактической авиацией ВКС России нанесены удары по 84-м военным объектам Украины", - сказал он.
"Уничтожены: в Днепропетровске (прежнее название города Днепра - прим. ТАСС) завод по ремонту головных частей тактических ракет "Точка-У", в районе населенного пункта Зеленое Поле - командный пункт батальона территориальной обороны, в районе населенного пункта Червоная Поляна - два склада боеприпасов и хранилище топлива".
"Также поражены 47 районов сосредоточения живой силы противника с военной техникой и 22 огневые позиции артиллерии украинских войск", - добавил Конашенков.