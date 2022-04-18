Оперативно-тактическая авиация ВКС России нанесла удары по 84 военным объектам Украины, в том числе уничтожен завод по ремонту "Точек-У" в Днепре. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.