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12 минут назад

Пентагон обучит военных ВСУ обращаться с американскими гаубицами

Вероника Полынина

Пентагон объявил о намерении обучать украинских военных обращению с американской военной техникой, передает РИА «Новости».

Пентагон обучит военных ВСУ обращаться с американскими гаубицами
Фото: USAf USAf

В первую очередь, речь идет о гаубицах, которые вошли в новый пакет военной помощи Украине. Его утвердили в Вашингтоне на прошлой неделе.

«Мы добились определенного прогресса с точки зрения организации тренингов для украинцев. В ближайшие дни за пределами Украины будет налажена подготовка конкретно для гаубиц», - рассказал журналистам высокопоставленный представитель Пентагона.

Также планируются тренировки с «другими видами вооружений».

Газета The Washington Post писала, что во время обучения украинские военные научатся использовать 155-миллиметровые гаубицы, противоартиллерийские радары и радары систем ПВО Sentinel.

Ранее США обучали на своей территории украинских военных обращению с барражирующими боеприпасами Switchblade.

В новый пакет военной помощи Украине на сумму 800 млн долларов вошли гаубицы, бронетранспортеры, вертолеты, противопехотные мины, средства радиолокационной защиты и боеприпасы.

По мнению президента США Джо Байдена, в ближайшее время на Донбассе пройдут крупные бои на открытых полях, именно поэтому было принято решение значительно расширить перечень видов предоставляемых Киеву вооружений.

Армия,Джозеф Байден,Пентагон,
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