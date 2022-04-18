Пентагон обучит военных ВСУ обращаться с американскими гаубицами

Пентагон объявил о намерении обучать украинских военных обращению с американской военной техникой, передает РИА «Новости».

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В первую очередь, речь идет о гаубицах, которые вошли в новый пакет военной помощи Украине. Его утвердили в Вашингтоне на прошлой неделе.

«Мы добились определенного прогресса с точки зрения организации тренингов для украинцев. В ближайшие дни за пределами Украины будет налажена подготовка конкретно для гаубиц», - рассказал журналистам высокопоставленный представитель Пентагона.

Также планируются тренировки с «другими видами вооружений».

Газета The Washington Post писала, что во время обучения украинские военные научатся использовать 155-миллиметровые гаубицы, противоартиллерийские радары и радары систем ПВО Sentinel.

Ранее США обучали на своей территории украинских военных обращению с барражирующими боеприпасами Switchblade.

В новый пакет военной помощи Украине на сумму 800 млн долларов вошли гаубицы, бронетранспортеры, вертолеты, противопехотные мины, средства радиолокационной защиты и боеприпасы.