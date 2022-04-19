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1 час назад

CNN: США не имеют возможности контролировать распределение военной помощи на Украине

RT на русскомиещё 5

Соединённые Штаты не имеют возможности отследить процесс распределения военной помощи Украине, в результате чего оружие может оказаться в распоряжении бандформирований.

CNN: США нет может контролировать распределение оружия на Украине
Фото: ReutersReuters

Об этом информирует CNN со ссылкой на источники в американской администрации.

Как отмечается, американское руководство контролирует поставки вооружений лишь до их поступления на территорию Украины.

По информации издания, это вызвано отсутствием американских военнослужащих на территории Украины, а также компактностью некоторых видов вооружений, которые США предоставляют Киеву.

Ранее американский лидер Джо Байден заявил, что власти США будут направлять больше артиллерийских вооружений Украине в качестве военной помощи.

Армия,Джозеф Байден,
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