CNN: США нет может контролировать распределение оружия на Украине

Соединённые Штаты не имеют возможности отследить процесс распределения военной помощи Украине, в результате чего оружие может оказаться в распоряжении бандформирований.

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Об этом информирует CNN со ссылкой на источники в американской администрации.

Как отмечается, американское руководство контролирует поставки вооружений лишь до их поступления на территорию Украины.

По информации издания, это вызвано отсутствием американских военнослужащих на территории Украины, а также компактностью некоторых видов вооружений, которые США предоставляют Киеву.