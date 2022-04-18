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10 минут назад

Командир корабля "Цезарь Куников" погиб во время спецоперации

ТАСС

Командир большого десантного корабля Черноморского флота "Цезарь Куников" Александр Чирва погиб во время спецоперации на Украине, сообщил в понедельник в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Погиб командир корабля "Цезарь Куников"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Сегодня мы простились с севастопольцем Александром Григорьевичем Чирвой. Командир большого десантного корабля "Цезарь Куников" 197 бригады десантных кораблей Черноморского флота, капитан 3 ранга", - говорится в сообщении.

Уточняется, что Чирва скончался от ран, полученных в бою с неонацистами на Украине.

"Его храбрость, профессионализм и опыт спасли жизни членов экипажа", - отметил Развожаев.

По его данным, Чирва родился в Севастополе. Окончил филиал ВУНЦ ВМФ "Военно-морской академии" Военно-морского института радиоэлектроники им. А.С Попова. В 2015 и 2016 годах участвовал в проведении специальной операции на территории Сирийской Арабской Республики.

21 февраля президент России Владимир Путин заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру.

Армия,Александр Чирва,Михаил Развожаев,Владимир Путин,Минобороны России,
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