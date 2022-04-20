В США признали российскую ракету самой мощной в мире

Российская межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) Р-36М (по классификации НАТО – SS-18 Satan) может поразить любую точку США. Обозреватель портала Military.com Блэйк Стилуэлл признал российскую ракету самой мощной в мире.

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Отмечается, что модернизированная ракета Р-36М2 «Воевода» может поразить пусковые шахты с ракетами LGM-30 Minuteman III до их пуска. Р-36М2 получила разделяющуюся головную часть, которая может нести десять боевых блоков. Разделяющаяся головная часть позволяет поражать несколько целей.

«Только после разработки подводных лодок с баллистическими ракетами Соединенные Штаты могли разумно гарантировать, что они смогут нанести ответный удар в случае советского первого удара», — пишет Стилуэлл.

Базовую версию ракеты Р-36М приняли на вооружение в 1978 году. Ракета может нести моноблочные и разделяющиеся боевые части. Максимальная мощность термоядерного заряда составляет 25 мегатонн. В 1982 году Р-36М заменили усовершенствованной ракетой Р-36М УТТХ.

Ранее стало известно, что новая американская МБР получит обозначение LGM-35A Sentinel. Новый боеприпас заменит ракеты LGM-30G Minuteman III.