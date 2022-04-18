Десять российский кораблей вышли в Балтийское море

Более 10 российский кораблей вышли на учения в Балтийском море, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.
В учениях принимают участие малые ракетные корабли «Советск», «Одинцово», «Зеленый Дол», «Гейзер», ракетные катера «Моршанск» и «Димитровград», минно-тральные корабли «Александр Обухов», «Леонид Соболев», «Виктор Сигалов», а также малые противолодочные корабли, десантные катера и суда обеспечения.
В учениях задействована морская авиация флота и более тысячи военнослужащих.
Участники маневров отработают на полигонах боевой подготовки Балтийского флота нанесение ракетных ударов по кораблям условного противника, решат задачи по поиску и уничтожению условной подводной лодки, выполнят артиллерийские стрельбы и стрельбы по воздушным и морским мишеням различной сложности, осуществят условные пуски ракетного оружия и отработают отражение массового налета авиации.
На прошлой неделе Китай объявил о начале масштабных учений в районе Тайваня с участием бомбардировщиков и сил ВМС. Это произошло после визита на Тайвань группы американских сенаторов, который в Китае назвали провокацией, угрожающей двусторонним отношениям и увеличивающим напряженность в Тайваньском проливе.