Десять российский кораблей вышли в Балтийское море

Более 10 российский кораблей вышли на учения в Балтийском море, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

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В учениях принимают участие малые ракетные корабли «Советск», «Одинцово», «Зеленый Дол», «Гейзер», ракетные катера «Моршанск» и «Димитровград», минно-тральные корабли «Александр Обухов», «Леонид Соболев», «Виктор Сигалов», а также малые противолодочные корабли, десантные катера и суда обеспечения.

В учениях задействована морская авиация флота и более тысячи военнослужащих.

Участники маневров отработают на полигонах боевой подготовки Балтийского флота нанесение ракетных ударов по кораблям условного противника, решат задачи по поиску и уничтожению условной подводной лодки, выполнят артиллерийские стрельбы и стрельбы по воздушным и морским мишеням различной сложности, осуществят условные пуски ракетного оружия и отработают отражение массового налета авиации.