Топ-5 самых странных видов оружия

Египетское издание Sasapost составило список самых необычных видов оружия, которые когда-либо использовались человеком — от винтовок для ослепления до боевых голубей и дельфинов-разведчиков. Перевод материала опубликован на сайте "ИноСМИ".

Фото: REUTERS/Michael Dalder REUTERS/Michael Dalder

Ослепляющая лазерная винтовка

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Британские ВС в начале 1980-х годов занималось созданием лазерного оружия, повреждающего сетчатку глаза и, соответственно, вызывающего необратимое ослепление противника. Позже эта технология была преобразована: разработанное военными оружие лишь временно лишало способности видеть. В середине 1990-х оно было запрещено ООН.

Однако это не помешало некоторым государствам продолжать подобные разработки, говорится в материале. Китай в 2000-х годах представил лазерную винтовку ZM-87. Американские военные в свою очередь работали над созданием винтовки PHASR, которая официально никогда не стояла на вооружении армии США.

Пистолет для сердечного приступа

В начале 1970-х, во время разбирательств в связи с Уотергейтским скандалом, связанным со злоупотреблениями администрации 37-го президента США Ричарда Никсона, сенатор Фрэнк Черч предъявил прокуратуре копию сверхсекретного пистолета ЦРУ. Это оружие стреляло дротиками с ядом моллюсков, через несколько секунд вызывающим сердечный приступ. Сами дротики были изготовлены из органического материала, что позволяло им полностью растворяться в теле человека. Используемый яд также было практически невозможно обнаружить в организме.

Пистолет был создан в рамках программы MKNAOMI, связанной с ведением психологической войны и политическими убийствами. По данным следствия, администрация Никсона предлагала устранить с помощью этого оружия кубинского лидера Фиделя Кастро.

Галлюциногенные бомбы

Другой секретный проект американцев MK-ULTRA подразумевал разработку средств, позволяющих установить контроль над человеческим разумом. С этой целью ученые проводили эксперименты с галлюциногенными веществами, преимущественно с ЛСД. Особый интерес представлял хинуклидил-3-бензилат, он же BZ, которым начиняли бомбы.

Однако, как отмечает Sasapost, прямых доказательств связи этого проекта с ЦРУ нет. Ряд источников утверждают, что разработки по такой программе вела нацистская Германия. Однако после войны во Вьетнаме США пытались избавиться от почти 50 тонн галлюциногенных бомб, отмечается в материале.

Боевые голуби

В 1943 году, в разгар Второй мировой войны американский психолог Беррес Фредерик Скиннер предложил использовать голубей для доставки взрывных устройств к цели. Изучив поведение этого вида птиц, Скиннер назвал их "точными навигационными системами, обладающими большими возможностями". Для презентации проекта использовались мониторы с картами, показывающие, как голубь с прикрепленной к нему бомбой летит к заданной точке. После этого птица взрывалась.

Минобороны США оценило идею и выделило на ее реализацию 25 тысяч долларов. Первые испытания увенчались успехом, но многие военные отнеслись к проекту скептически, усомнившись в эффективности предложенного метода. Позже работы по проекту прекратились. От идеи использования боевых голубей решено было отказаться после появления устройств автоматического наведения в конце 1940-х.

Дельфины-разведчики

Специалисты военных лабораторий СССР в 1960-х обучали дельфинов шпионажу. Эти умные морские млекопитающие должны были идентифицировать цели и вести за ними наблюдение.

Как пишет издание, нет никаких доказательств того, что дельфинов учили нападать на людей или доставлять взрывные устройства к кораблям противника. Согласно советской военной программе, их использовали только с целью разведки.