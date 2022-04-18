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1 час назад

Сбившее два российских Ка-52 украинское спецподразделение попало в плен

Lenta.ru

В Харьковской области взято в плен спецподразделение противотанковых управляемых ракет 95-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил в своем Telegram-канале журналист Александр Коц.

Сбившее российские Ка-52 украинское спецподразделение попало в плен
Фото: ТАССТАСС

По его словам, это подразделение ранее сбило два российских вертолета Ка-52. Подробности Коц пообещал сообщить позднее.

Украинские СМИ 17 апреля со ссылкой на 93-ю отдельную механизированную бригаду сообщили, что в Харьковской области сбили один российский вертолет Ка-52. Данных о втором сбитом вертолете нет.

Ранее Минобороны России показало видеозапись работы экипажей ударных вертолетов Ка-52 по военной технике ВСУ. В Минобороны рассказали, что российские летчики действовали парами и наносили удары управляемыми авиационными ракетами по огневой позиции украинского артиллерийского дивизиона.

МО РФ впервые опубликовало списки погибших украинских военных

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. 11 апреля глава государства назвал происходящее на территории Украины большой трагедией, подчеркнув, что кроме как проведения операции у российского руководства не было другого выбора.

Армия,Александр Коц,Владимир Путин,Минобороны России,
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