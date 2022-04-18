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1 час назад

В Грузии реконструируют все военные базы

Lenta.ru

В Грузии запускают программу по реконструкции всех военных баз и строительству новых зданий полиции. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили, передает «Интерфакс».

В Грузии реконструируют все военные базы
Фото: ReutersReuters

Общая стоимость программы превысит 100 миллионов долларов. Работы планируется полностью завершить за три года, пояснил Гарибашвили.

Запланировано также строительство новой военной базы сил специальных операций. «В нашем регионе это будет самой образцовой базой», — пообещал премьер.

В конце марта Министерство обороны Азербайджана анонсировало интенсивные учения для повышения боеготовности и бдительности армии.

Армия,Ираклий Гарибашвили,
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